Torna anche quest’anno la Notte bianca della fede. Gli adolescenti della Diocesi di Milano percorreranno le strade di Verona per dare testimonianza della risurrezione del Signore. Si metteranno alla ricerca dei segni della presenza del Risorto in una delle città più belle d’Italia e illumineranno la notte fra il 30 aprile e il 1° maggio con la luce della fede, partendo dalla piazza attorno all’Arena per alcune tappe che, toccando i luoghi sacri della città, ripercorreranno la Pasqua del Signore. Risvegliandosi, ospiti delle comunità della Diocesi veronese, vivranno una mattinata intensa di ascolto e di confronto e attraverseranno il centro cittadino, dando prova di testimonianza nella città e concludendo il loro itinerario con la celebrazione eucaristica alla Basilica di San Zeno, luogo simbolo della città.

L’arrivo è previsto domenica 30 alle 17; alle 19 festa e accoglienza in piazza Bra, accanto all’Arena, poi il saluto del Vescovo monsignor Giuseppe Zenti, che darà avvio alla Notte bianca «Davvero è Risorto», attraverso il centro e nelle chiese più belle e più antiche della città, con un passaggio anche al Teatro Romano, sulle rive dell’Adige. Lunedì mattina la testimonianza da parte dei «carismi» presenti nella città e gli itinerari verso la Basilica di San Zeno, dove si celebrerà la Messa conclusiva con il Vescovo ausiliare di Milano, Vicario per l’Evangelizzazione, monsignor Pierantonio Tremolada. Seguirà il pranzo insieme in piazza San Zeno con un risotto tipico veronese, con il «tastasal».

Iscrizioni on line entro il 12 aprile.

La quota di 10 euro a testa (da versare attraverso bonifico bancario o al ritiro del materiale in via Sant’Antonio 5 a Milano) non prevede il viaggio e la cena che saranno a cura dei partecipanti, ma accoglienza, colazione, pranzo con un primo caldo e gadget identificativo.