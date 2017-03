Per prepararsi al meglio alla Pasqua, l’Azione Cattolica dei Ragazzi propone a tutti i ragazzi di prima e seconda media un week-end di spiritualità, il Tabor. L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 marzo, in ogni Zona pastorale.

Lo scopo di questa due-giorni è quello di far maturare, attraverso la condivisione di un’esperienza comunitaria, un approccio di tipo affettivo e relazionale nei confronti della Parola. «L’esperienza di relazione vissuta dai bambini con Dio è autentica, così come autentici sono l’ascolto e la comprensione della Parola di cui sono capaci - spiega Paolo Airoldi, responsabile diocesano Acr -. Si tratta di accompagnarli quindi, attraverso scelte adeguate, ad appropriarsi della dinamica che è alla base di una relazione solida con la Parola di Dio nella vita cristiana: l’ascolto, l’interiorizzazione, l’interpretazione e la conversione. Sono processi assimilabili ai gradi principali della lectio divina che ha aiutato la Chiesa fin dai primi secoli a nutrirsi della Parola e che l’Acr ha provato a tradurre in questi tre passaggi: cosa dice la Parola; cosa dice a me; cosa dico io».

Gli ingredienti del week-end sono tipici dell’Acr: gioco a tema, attività di approfondimento della Parola, cena e pranzo in condivisione, Santa Messa e laboratorio. «Impareremo ad ascoltare le parole di Gesù con giochi, attività di gruppo, momenti di riflessione e di preghiera, per capire che non parla solo ai “grandi” e che non è per niente noioso stare ad ascoltarlo», conclude Airoldi.

Info: tel. 02.58391328; segreteria@azionecattolicamilano.it