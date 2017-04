«Anima la festa, mettici la testa!»: è questo il titolo con cui l’Acr ha organizzato una giornata diocesana di formazione per educatori, adolescenti e giovani. Domenica 23 aprile, presso la parrocchia Maria Regina Pacis (via Kant 8, Milano), l’occasione giusta per ritagliare del tempo prezioso per sé e per la propria formazione.

L’invito che i ragazzi dell’Azione Cattolica rivolgono a tutti è quello di provare a scendere in campo sull’animazione e sul gioco come strumenti educativi: obiettivo della giornata, infatti, sarà quello di scoprire i propri talenti, rispolverare quelli nascosti, ragionare insieme su come metterli a frutto; inoltre sarà possibile stringere nuove relazioni e consolidare quelle già esistenti, vivendo un’esperienza divertente, ma anche arricchente.

Per fare questo l’Acr sarà accompagnata dai Barabba’s Clowns attraverso uno spettacolo e laboratori dedicati. Il programma prevede alle 9.30 l’inizio proprio con lo spettacolo dei Barabba’s, alle 10.15 i laboratori sulla formazione, alle 11.30 la celebrazione comunitaria della Santa Messa. Alle 12.30 pranzo al sacco in gruppo, mentre il pomeriggio sarà dedicato ad attività specifiche e momenti di riflessione. La giornata si concluderà alle 16 circa.

Paolo Airoldi e Gaia Boldorini, responsabili diocesani dell’Acr, spiegano il significato di questo appuntamento: «È importante perché si tratta di un momento dedicato agli educatori, vecchi e nuovi, che sono chiamati a ritrovarsi e a condividere le esperienze vissute nelle proprie Zone, Decanati e parrocchie. Si tratta di un momento importante per la vita dell’Azione Cattolica Ragazzi all’inizio di questo nuovo triennio, ma anche un’occasione utile e preziosa per quanti desiderano vivere una giornata in compagnia con chi vuole camminare nella fede in semplicità, ma con grande entusiasmo contagioso».

Ad animare i responsabili e gli educatori Acr è proprio il desiderio di attuare quanto chiede papa Francesco nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, in cui descrive la «Chiesa in uscita» come quella «comunità evangelizzatrice gioiosa che sa sempre festeggiare» perché «celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione».

Info e iscrizioni: www.azionecattolicamilano.it e acr@azionecattolicamilano.it