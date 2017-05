Acquatica Park, il parco acquatico di Milano (via Gaetano Airaghi 61) e uno dei più belli della Lombardia - con numerose attrazioni e spazi pensati per i ragazzi, che potranno qui rinfrescarsi nelle calde giornate estive e vivere momenti di divertimento - si conferma anche quest’anno la casa acquatica degli oratori, grazie all'animazione della Fom e alla collaborazione del Csi.

Dal 12 giugno ogni giorno sarà scandito dall’ambientazione e dall'animazione caratteristica della proposta dell'Oratorio estivo 2017 «DettoFatto - Meravigliose le tue opere». Ecco le novità dell'estate 2017:

- la preghiera e le animazioni insieme alle 9.45 secondo l’itinerario di preghiera «Meravigliose le tue opere» per vivere al meglio la giornata

- attrazioni e staff dedicati ai bambini più piccoli

- nuovi gazebo, in aggiunta a quelli già presenti, per usufruire di ulteriori spazi all’ombra

- un nuovo sistema per mantenere una buona temperatura dell’acqua delle piscine e garantire tuffi e giochi in acqua sin dal mattino presto

Per gli oratori vengono riproposti alcuni servizi: la prenotazione attraverso la Fom; l’ingresso dedicato (apertura anticipata alle 9.15 per ridurre le code); disponibilità di un responsabile e dello staff di riferimento per ogni tipo di supporto; tariffe speciali (8 euro a partecipante, 6 euro a partecipante il lunedì e dalla seconda presenza dell’oratorio al parco, ingresso e pranzo gratis per accompagnatori ecclesiastici, responsabili laici e autisti del pullman).

Info e iscrizioni (già aperte): Fom (via S. Antonio 5, Milano; tel. dedicato 02.58391352; cell. 388.7305838; fax 02.58391350; acquaticafom@chiesadimilano.it)