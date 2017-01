Tra gennaio e febbraio, nella parrocchia di San Giovanni a Lecco, si svolgerà un percorso di Lectio Divina per gli adulti. Si tratta di cinque appuntamenti, il martedì dalle 21 alle 22, per avvicinare la Parola con il metodo della Lectio, aiutati da alcuni adulti di Azione Cattolica, che propone questo percorso in tutta la diocesi.

La provocazione partirà dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, per evidenziare la dimensione “ecclesiale” della Fede, oltre il rischio dell'individualismo. Paolo parla infatti a una comunità divisa, in cui si litiga anche durante il banchetto eucaristico, in cui sorgono problemi pratici. Ci si metterà nella prospettiva di essere la Comunità di Corinto e quindi i destinatari di ciò che Paolo scrive.

A guidare la riflessione sarà il parroco di San Giovanni, don Claudio Maggioni. La celebrazione si svolgerà con la “lettura” del testo (lectio), per poi passare alla meditazione e contemplazione personale (meditatio e contemplatio) e infine all'azione personale o comunitaria (actio).

Può essere un’occasione propizia per riscoprire la comunità di appartenenza e per trovare nuove strade per vivere insieme la fede.