Il Consiglio pastorale diocesano si è ritrovato a Triuggio il 22 e 23 aprile per interrogarsi sul lascito della visita di papa Francesco nell’Arcidiocesi ambrosiana e farne memoria, allo scopo di non perdere la sua ricchezza. Si è partiti da un bel video dell’Ufficio comunicazioni sociali che ci ha mostrato come siamo apparsi noi “agli occhi di Francesco”. Ognuna delle sette Zone della Diocesi ha poi toccato l’aspetto della visita che l’ha maggiormente sollecitata. Si è quindi dato spazio a chi più da vicino è stato testimone di una sobria ma efficace catechesi, fatta di luoghi e di stili più che di parole.

Le Case Bianche di via Salomone: periferie malfamate? Per don Augusto Bonora, il Papa, sacerdote “dalla stola intessuta dal popolo” per una Chiesa “sempre da restaurare” come la statuetta di Maria, ha invece saputo qui suscitare il meglio delle persone e della comunità. Il Duomo: madre Augusta Negri sottolinea un messaggio utile per tutti. Niente rassegnazione. La vita di fede chiede la provvisorietà del pellegrinaggio e la capacità di liberarci da ciò che impedisce di “tornare alla Galilea del primo incontro” di ciascuno di noi con il Risorto: per ripartire. Le “periferie esistenziali” - così Domenica Sacchetti, Ausiliaria diocesana a San Vittore - sono anche in noi stessi. Per questo il Papa si è chiesto “Perché non io?”, e ha parlato del peccato che ci accomuna, indicando però “l’orizzonte” che sta per tutti oltre le sbarre: guardie e personale carcerario compresi. La celebrazione a Monza ci ha fatto sentire -dice il diacono Antonio Fatigati - il senso del "pellegrinaggio" e l’appartenenza ecclesiale a un “popolo di Dio” in cui non ci può essere che “l’inclusione” di tutte le diversità, come Milano ha sempre fatto. San Siro: uno spettacolo dello Spirito, per Mario Pischetola. Francesco era esausto ma il bagno di folla l’ha sanato! Una folla non anonima però: ragazzi e ragazze insieme ai loro educatori, testimoni dal volto familiare cui è chiesto di guidarli con verità nella fede e nella vita. Qui il Papa ha instaurato un vero dialogo a tu per tu in mezzo a migliaia di persone.

I consiglieri hanno intrecciato le loro testimonianze oltre l’emozione e il vissuto del momento, indicando le linee capaci di farci fare un passo avanti, da credenti e da cittadini. Il Pontefice ha parlato attraverso le sue scelte: come Milano in un solo giorno. Le periferie, geografiche come esistenziali, ne sono state la conseguenza: non si può andare ovunque! E ha parlato attraverso il suo stile. Tempo stretto, ma Francesco si è fermato a salutare tutti, uno per uno, per dire: “Tu sei importante per me!”. Tempo perso o guadagnato, per chi mette “le persone prima delle iniziative”? Ed è grazie alla coerenza fra parola, gesto e vita che Francesco diventa punto di riferimento capace di far stare in silenzio perfetto una moltitudine di persone.

Occorre “abitare” il nostro territorio e accettare con “audacia” le sfide del presente, perché Dio vive già “nelle nostre città, case, scuole, università, piazze, ospedali” e ancora si “farà carne”, aspettandoci come “alleati” proprio “ai margini, in periferia”.

Infine, siamo “membri del grande Popolo di Dio” che la visita del Papa ha contribuito a rendere visibile: variegato e “multi tutto”, che a suo modo cerca Dio, e ha bisogno di ponti per essere accettato e integrato.

Il Consiglio si è posto fortemente il problema della conversione che deve essere necessariamente chiesta a ciascuno di noi, e a ognuna delle nostre comunità, domanda che ciascun credente e ciascuna comunità dovrebbe assumere dopo il dono ricevuto con la visita di papa Francesco.

Conversione sì, ha concluso il cardinale Scola, ma con la consolazione di far parte di un ”popolo di popoli” numeroso, che deve forse ancora imparare dallo Spirito “Maestro delle differenze”, cioè di “pluriformità e unità” da non confondere con “pluralismo e uniformità”: e anche a dialogare al suo interno, partendo da una reciproca stima e fiducia fra tutte le sue componenti.