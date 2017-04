Martedì 23 maggio, alle 10, al Centro pastorale ambrosiano di Seveso, verrà proiettato il film-documentario Vedete, sono uno di voi che Ermanno Olmi ha dedicato al cardinale Carlo Maria Martini.

La pellicola, uscita nelle sale a marzo con Istituto Luce Cinecittà, ha la voce narrante del grande regista bergamasco, legato da un rapporto di amicizia con il Cardinale, che incontrò nel 1980, all’inizio del suo ministero episcopale a Milano. Il film si apre con le immagini di un giovanissimo Martini, figlio della borghesia torinese che decide di entrare nella Compagnia di Gesù, e si chiude con quelle dell’Arcivescovo provato dalla malattia, che se lo portò via il 31 agosto 2012, a 85 anni. In mezzo, l’Italia del terrorismo e di Tangentopoli, i travagli della Chiesa e l’ascolto silenzioso di quella Parola di Dio che Martini insegnò a meditare a tante persone, soprattutto giovani, con il metodo della lectio divina.

La proiezione - alla quale collaborano l’Acec di Milano, il Seminario di Milano e la Formazione permanente per il clero - è riservata a sacerdoti e religiosi e «intende tenere viva la memoria della testimonianza, del magistero, della dedizione pastorale del Cardinal Martini», come scrive nella lettera d’invito il Vicario generale monsignor Mario Delpini, responsabile della Formazione permanente. «La rievocazione intensa di gratitudine e di affetto per colui che è stato a lungo pastore della Chiesa ambrosiana - continua Delpini - consente non solo di ricordare il card. Martini, ma di ripercorrere anni significativi della storia di ciascuno di noi e di interrogarci sulle grazie che la nostra Chiesa ha ricevuto, sulle responsabilità che ne abbiamo e sui frutti che lo Spirito continua a propiziare».

Alla proiezione è significativa «la presenza di testimoni privilegiati del ministero episcopale del card. Martini». Interverranno infatti monsignor Giovanni Giudici (Vescovo emerito di Pavia e già Vicario generale della Diocesi ai tempi di Martini), padre Bartolomeo Sorge (Direttore emerito di Aggiornamenti Sociali e gesuita come Martini) e monsignor Franco Brovelli (incaricato dell’accompagnamento spirituale dei sacerdoti ambrosiani)