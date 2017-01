Mercoledì 1 febbraio, a partire dalle 10, al Centro pastorale ambrosiano di Seveso, è in programma l’incontro tra l’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, e i Decani della Diocesi.

In mattinata, dopo l’Ora Media e le comunicazioni dell’Arcivescovo, spazio a proposte e attenzioni per promuovere la preparazione spirituale e pastorale e la partecipazione dei fedeli e delle comunità alla visita del Papa del 25 marzo.

Successivamente interverrà don Massimo Pavanello a proposito del “Sovvenire” e delle prospettive in riferimento alle risorse per il sostentamento del clero.

Seguiranno proposte pastorali per il prossimo periodo: dalla Via Crucis zonale con il Santo Chiodo alle iniziative della Fondazione Martini per l’Archivio dedicato al Cardinale.

Nel pomeriggio si lavorerà su strumenti, percorsi e proposte per la Formazione permanente del Clero (confronto sul Sacramento della riconciliazione e sulle dinamiche interne al clero).

Conclusione alle 15.45.