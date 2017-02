In ricordo di Achille Ratti - Pio XI, sabato 11 febbraio, a Desio, alle 16, nella Casa natale Pio XI (via Pio XI, 4), si terrà un incontro in occasione dell’apertura delle celebrazioni per il 160° anniversario della sua nascita, avvenuta il 31 maggio 1857.

Interverranno Cesare Giraudo, gesuita del Pontificio Istituto Orientale di Roma, sul tema «Pio XI, i Gesuiti e l’Oriente», e Fabrizio Pagani, dell’Archivio storico diocesano di Milano, su «Pio XI, Egidio Caspani e la missione in Afghanistan e altri anniversari».

A seguire, alle 18.30, presso la Basilica dei Santi Siro e Materno, solenne celebrazione in memoria di Pio XI presieduta da monsignor Gianni Cesena, con lo scopertura di un monumento in bronzo eseguito da Enrico Quattrini nel 1927 per la Biblioteca Ambrosiana. L’opera, proveniente appunto dall’Ambrosiana (di cui Ratti fu prefetto), avrà una nuova collocazione nella basilica di Desio: sarà rivolta al confessionale da lui utilizzato, recuperato anni fa dalla dismessa chiesa milanese delle Suore del Cenacolo.