Il tradizionale corso di esercizi spirituali per sacerdoti ambrosiani presso il monastero Santa Croce a Bocca di Magra (Sp) è in programma da domenica 22 gennaio (cena) a venerdì 27 (pranzo). Guiderà le meditazioni su «Paolo e la comunità di Filippi» monsignor Diego Coletti, vescovo emerito di Como.

«È un’occasione da non trascurare - puntualizza uno degli organizzatori, don Piero Roveda -. Ci stiamo impegnando per dare la possibilità ai preti di partecipare a esercizi spirituali che possano favorire molti spazi di silenzio, anche durante i momenti del pranzo, e tanto tempo per la riflessione personale. La località lontana da Milano, e che quindi richiede la necessaria partecipazione completa al ritiro, consentirà sicuramente un recupero spirituale. Ma non solo. Infatti chiediamo al relatore anche di lanciare un messaggio educativo e culturale».

A Bocca di Magra il corso di esercizi spirituali per sacerdoti ambrosiani si tiene da 40 anni. Don Roveda, che si occupa dell’organizzazione da 21 anni, è affiancato da monsignor Erminio Villa, parroco al Sacro Monte di Varese, e da don Claudio Caregnato, parroco a Lonate Ceppino. «La partecipazione, anche se ultimamente è un po’ calata, è stata sempre numerosa, toccando anche punte di 90 presenze - precisa don Roveda, che dopo 55 anni da parroco ora risiede a Olgiate Olona -. Molto dipende dalla scelta accurata del predicatore che rappresenta durante l’anno l’impegno più importante. Personalmente devo ringraziare gli Arcivescovi di Milano che mi hanno sempre incoraggiato a proseguire in questa attività».

L’iscrizione si può effettuare presso: don Piero Roveda (tel. 0331.642.891 oppure 339.73.47.393); monsignor Erminio Villa (tel. 0331.229.223; sacromonte@chiesadimilano.it); don Claudio Caregnato (tel. 0331.841329; caregnato.claudio@gmail.com).