Scarp de’ tenis, l'unico giornale di strada a diffusione nazionale grazie a un progetto editoriale e sociale sostenuto da Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana, ha ottenuto il Premio speciale nell’ambito del Premio Biagio Agnes 2017, presieduto da Simona Agnes, che celebra le stelle del giornalismo italiano e internazionale. Il premio va al «mensile di impegno sociale, dedicato alle persone senza dimora o che soffrono forme di esclusione sociale, per ridare loro dignità con assistenza burocratica ed economica attraverso le vendite».

Sono 16 i vincitori della IX edizione della manifestazione: tra loro John Micklethwait (direttore di Bloomberg News), Gianni Clerici (giornalista e scrittore, alla carriera), Maurizio Molinari (direttore de La Stampa), Alberto Angela (giornalista e divulgatore scientifico), Massimo Gramellini (editorialista de Il Corriere della sera), Fiorello (per la trasmissione innovativa “Edicola Fiore”), Uno Mattina (per i 30 anni di messa in onda) e Carlo Conti (per la qualità di scrittura dell'ultimo Festival di Sanremo e per la sua capacità di infotainment)

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 24 giugno a Sorrento, nel corso di una tre-giorni (23-25 giugno) patrocinata da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Campania, Comune di Sorrento, Federazione Nazionale Stampa Italiana, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Usigrai e Unione Cattolica Stampa Italiana.