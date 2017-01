Il 90% dei migranti arrivati in Europa negli ultimi anni è vittima dei trafficanti di esseri umani. Molti di loro - uomini, donne e bambini - sono ridotti in condizioni di vera e propria schiavitù per lo sfruttamento sessuale e lavorativo. Nel mondo, sono tra i 21 e i 35 milioni le vittime di tratta e lavoro forzato. E in Italia il fenomeno riguarda dalle 50 alle 70 mila donne costrette a prostituirsi e circa 150 mila uomini, in gran parte giovani migranti, sfruttati per il lavoro forzato. Sono i nuovi schiavi del XXI secolo.

Mercoledì 8 febbraio, in occasione della Giornata mondiale contro la tratta di persone, al Centro Pime Milano (via Mosè Bianchi 94), dalle 9.30 alle 13.30, si svolgerà il convegno «Migrazioni e traffico di esseri umani». Organizzato dal Pime, dalla Caritas Ambrosiana e da Mani Tese, con la collaborazione dell’Ucsi Lombardia, è accreditato presso l’Ordine dei giornalisti per la formazione permanente. È stato richiesto l’accredito per assistenti sociali e insegnanti.

Ecco gli interventi in programma.

«Il quadro: migrazioni e traffico di persone in Italia e in Europa», Federico Soda (direttore dell’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo della Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - Oim)

«Le parole: migranti, traffico, tratta... Cosa dice la Carta di Roma», Anna Pozzi (giornalista del Pime, autrice del libro Mercanti di schiavi)

«ll fenomeno: la tratta per lo sfruttamento sessuale», Francesco Carchedi (esperto di processi migratori e di tratta di donne nigeriane - Parsec Consortium)

«La testimonianza: “Io, uscita dall’inferno della tratta”», Blessing Okoedion (ex vittima, mediatrice culturale e autrice del libro Il coraggio della libertà); introduce e modera Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, sono in programma laboratori per insegnanti su iscrizione: «Le schiavitù moderne», «Immigrazione, accoglienza e intercultura», «La tratta (non) mi tocca».

Il convegno è aperto a tutti ed è a ingresso libero

Info: Pime Milano (tel.02.43822313; promozione@pimemilano.com; www.pimemilano.com), Mani Tese (tel. 02.4075165; daniele@manitese.it; www.manitese.it), Caritas Ambrosiana (tel. 02.76037353; donne@caritasambrosiana.it; www.caritasambrosiana.it)