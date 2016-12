Il Buon Samaritano inarca la schiena per issare il ferito sul giumento, nel toccante dipinto di Van Gogh, ricco di accenti autobiografici.

Il Padre misericordioso accoglie il figlio ritrovato, nell’oscurità della notte: un dialogo fatto non di parole, ma di abbracci, nel capolavoro di Rembrandt, il suo testamento artistico e spirituale. Così come il Caravaggio illustra in maniera impareggiabile le opere di misericordia corporale: il tutto in un’unica tela, da leggere e decifrare come un “rebus”. Mentre Piero della Francesca, maestro del Rinascimento, “ritrae” con toni solenni e commoventi la Madonna della Misericordia, madre di tutta l’umanità, regina del cielo...

Sono alcuni capolavori che tracciano un percorso fra arte e fede, emozionante e suggestivo, che Luca Frigerio, giornalista e scrittore, propone sui temi del Giubileo della Misericordia, dal magistero dei pontefici alla più stretta attualità dei profughi e dei perseguitati, martedì 20 dicembre, alle ore 21, a Baranzate (Mi) presso la chiesa di Nostra Signora della Misericordia (la cosiddetta "chiesa di vetro", appena restaurata), che si trova in via Concilizione, 22.

Temi che non si esauriscono certo con la conclusione dell’Anno Santo.

L'incontro è a ingresso libero e sarà ripetuto anche nel 2017 in diverse località della Diocesi di Milano.

Per contattare il relatore: tel. 349.8526032 friggifriggi@hotmail.com