“Viaggio nella Chiesa di Francesco - Speciale Venerdì Santo”, a cura di Massimo Milone, di Paola Coali, Stefano Girotti, Costanza Miriano e Nicola Vicenti, con la consulenza di Giuseppe Corigliano, la collaborazione di Filippo Di Giacomo e le musiche originali di Giovanni Scapecchi, va in replica sabato 15 aprile alle 12 su Rai Storia e per l’estero su Rai Italia. Edizione Pier Luigi Lodi, produttore esecutivo Milvia Licari, regia Nicola Vicenti.

Quante e quali sono oggi le Croci nel mondo? Dove le Croci interrogano credenti e non credenti? Perché, nonostante guerre, persecuzioni, migrazioni, squilibri sociali, violenze, le Croci possono generare speranze?

Parte dalle “Croci” del Mediterraneo, con l’esodo dei migranti che rischia di trasformare il mare nel cimitero più grande d’ogni tempo, e con la storia di padre Mosè Zerai, il sacerdote eritreo che da anni salva vite e anime (già candidato al Nobel per la Pace), lo Speciale Venerdì Santo del “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, a cura di Massimo Milone, che Rai Vaticano propone su Raiuno venerdì 14 aprile, alle 22.30, dopo la diretta della Via Crucis di papa Francesco dal Colosseo.

In primo piano, tra l’altro, l’esperienza delle carceri “aperte” in Brasile, dove un gruppo di cattolici ha animato le “Apac”, un esperimento sociale che vede i detenuti scontare la pena e riprendersi la loro vita con l’aiuto delle famiglie e di associazioni di volontariato, come Avsi.

La Croce anche dietro l’angolo di strada. Laddove, oggi, giovani disperati, figli di mille esperienze, uomini e donne che perdono case e lavoro, famiglie distrutte dalla crisi economica, cercano un’identità perduta. Qui Chiara Amirante, fondatrice della Comunità “Nuovi Orizzonti” (che ha presentato il messaggio del Papa per la Quaresima), ascolta, accoglie, aiuta. E racconta a tutti la buona notizia: Cristo è risorto.

Sempre con Rai Vaticano e Raiuno, la sera del Venerdì Santo, riflettori su Palermo, dove il nuovo arcivescovo Corrado Lorefice, voluto da papa Francesco, offre ogni giorno alla comunità la “Croce” della legalità, con esempi civili e cristiani di speranza.

Il racconto della Via Crucis e della Passione di Cristo, poi, in rapporto all’arte. Rai Vaticano entra nei Musei Vaticani, dove il tema della Croce, raffigurato ed esposto, diventa sintesi di epoche e di spiritualità: dai sarcofagi cristiani a Caravaggio e Van Gogh, con la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta, una riflessione su come l’arte nei musei più affascinanti del mondo sia anche strumento di evangelizzazione.

Per finire, il legame stretto tra il vessillo della Croce e i Pontificati. Dalla teca di Rai Vaticano un viaggio per immagini e testimonianze, sul simbolo della cristianità che rimanda tutti al cuore della fede. La Croce annuncia un avvenimento che ha cambiato la storia dell’uomo.