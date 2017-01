Una passeggiata fra le guglie del Duomo in inverno è un’esperienza unica. Le Terrazze della Cattedrale regalano una suggestiva vista dello skyline di Milano, dai nuovi grattacieli ai giardini verticali, dai monumenti sino al profilo delle Alpi.

Ogni secondo e quarto sabato del mese, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano offre l’opportunità di una visita guidata (di 60 minuti) di questo spettacolo di arte e fede. I prossimi appuntamenti saranno sabato 7 e 21 gennaio, alle 16. Il costo comprensivo della salita alle Terrazze in ascensore è di euro 18 (intero) ed euro 9 (biglietto ridotto bambini 6-12 anni).

Invece, la prossima visita guidata «Alla scoperta della Cattedrale» (area archeologica più Duomo, 60 minuti) è in programma domenica 8 gennaio, alle 16, sul tema «Enigmi e segreti». Tra le alte mura del Duomo si nascondono numeri simbolici, messaggi da decifrare, proporzioni di perfezione insospettabile e aneddoti da disvelare. Un’esperienza per conoscere il Monumento simbolo di Milano attraverso una lente d’ingrandimento che si propone di mostrare in modo insolito i misteri piccoli e grandi delle vicende storico-artistiche che avvolgono la Cattedrale. Il costo comprensivo di microfonaggio e biglietto d’accesso in Duomo, museo e area archeologica, è di euro 10.

La prenotazione è obbligatoria, dal lunedì al venerdì all’indirizzo visite@duomomilano.it o al numero 02.89015321 (sabato e domenica al numero 02.72023375). Ritrovo 15 minuti prima dell’inizio della visita presso il Duomo Info Point (piazza del Duomo, 18 - alle spalle della Cattedrale).