Facendo seguito al successo dell’iniziativa di due anni fa, la Rettoria della chiesa di San Raffaele Arcangelo in Milano, in collaborazione con la Associazione Sant’Anselmo e la William Congdon Foundation, anche quest’anno ospita in una cappella di questo piccolo tempio un dipinto che l’artista americano William Congdon (1912-1998) ha dedicato al tema della Nascita di Cristo. Si tratta di un Natività del 1965, eseguito quindi cinque anni dopo la versione del 1960, già esposta nel periodo di Avvento e Natale 2014/2015.

La nuova versione, dipinta il 22 dicembre del 1965, è un inedito assoluto e, come tipologia, differisce notevolmente dalla precedente, anche se ugualmente testimonia della originalità ma anche del rigore con cui il pittore ha saputo assumere in un linguaggio tutto moderno i significati scritturali e liturgici del mistero dell’Incarnazione.

La Rettoria di San Raffaele Arcangelo mantiene quindi fede al suo impegno di proporre un confronto-dialogo tra arte contemporanea e arte antica all’interno dello spazio liturgico, nella prospettiva di un approccio all’esperienza integrale dell’arte, non solo dal punto di vista estetico ma anche da quello del significato.

La chiesa di San Raffele Arcangelo è situata nella omonima via, a poche decine di metri dal Duomo con il quale, per lunga tradizione, intrattiene un legame simbolico molto stretto.

Orari di apertura Chiesa San Raffaele

Lunedì –venerdì: 9:00 – 18:30

Sabato: 16:00 – 18:30

Domenica: 15:30 – 18:30