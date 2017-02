«Quale arte sacra oggi? Quale futuro per il dialogo tra arte e fede?» è il titolo della conferenza di Andrea Dall’Asta S.J., direttore della Galleria San Fedele, che si terrà giovedì 23 febbraio, alle ore 18.15, presso l’Auditorium San Fedele a Milano.

L’incontro s’incentra sull’arte liturgica presente nelle nostre chiese. Quale arte oggi si propone di esprimere i contenuti della fede cristiana, incarnando la spiritualità del tempo? Quando entriamo in una chiesa antica o contemporanea, restiamo troppo spesso costernati nel trovarci di fronte a rappresentazioni di «plastica», a pallide ombre che vorrebbero rievocare le testimonianze trionfali della nostra tradizione cristiana. Immagini seriali, prefabbricate, superficiali, disincarnate. Un mondo vuoto, senza contatto col reale. Troppo spesso, gli spazi sono poi violati nella loro secolare armonia.

La presenza ingombrante di qualcosa di incongruo e d’invasivo, che non riesce a integrarsi, emerge con prepotenza come una dolorosa ferita. Tra le diverse espressioni figurative contemporanee, in un’imbarazzante mediocrità delle proposte, esiste tuttavia un comune denominatore: lo sguardo rivolto al passato. Che si tratti di un’attenzione alla ricreazione di uno sfolgorante neo-bizantino, oppure di una brillante rivisitazione di modelli rinascimentali o di virtuosi stilemi barocchi, colpisce il modo con il quale l’immagine liturgica volta le spalle al tempo presente. In breve, il rimpianto per il passato appare il tratto dominante. Quali sono le proposte per il futuro?