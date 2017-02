Per ulteriori informazioni , info@muneraonline.eu Munera. Rivista europea di cultura +39 347 3038310

È uscito il numero 1/2017 di «Munera. Rivista europea di cultura».

Il fascicolo si apre con un editoriale dedicato al quinto centenario della Riforma protestante ( in allegato ). Al tema è dedicata anche un’intervista doppia a Michel Grandjean, storico protestante, e a Ottmar Fuchs, teologo cattolico.

Il numero affronta poi altri temi: una lettura del fenomeno del femminicidio, un’analisi sull’acqua come risorsa e bene della vita e una riflessione sull’arte pittorica.

La seconda parte del fascicolo ospita un dossier dedicato al tema “Religione e cultura”. Gli autori di questa sezione, ospiti del seminario annuale di Munera dello scorso anno, sono: Crispino Valenziano, Stella Morra, Paolo Branca, Andrea Grillo, Annamaria Cascetta, Maria Antonietta Crippa e Carlo Cirotto.

La Redazione dedica questo numero al professor Paolo Prodi che ci ha lasciato lo scorso 16 dicembre. Per ricordarlo Munera pubblica la relazione che egli pronunciò il 24 gennaio 2012 a Milano, in occasione della presentazione ufficiale della rivista ( in allegato ).