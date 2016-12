Sabato 17 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sala conferenze della Curia arcivescovile di Milano (piazza Fontana 2), si terrà il convegno dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema della Diocesi di Milano.

Tra gli argomenti al centro dell’ordine del giorno, la nuova legge del cinema. «Dopo la recente approvazione di questa normativa - sottolinea don Gianluca Bernardini, presidente dell’Acec Milano e referente Cinema e Teatro per la Diocesi di Milano -, è importante che le nostre Sale siano adeguatamente informate, perché si possano intuire insieme le strade da percorrere per accedere ai fondi che il Ministero metterà a disposizione anche per la sopravvivenza delle nostre importati realtà».

Ecco il programma del convegno:

ore 9: registrazione e accoglienza

ore 9.30: introduzione e saluti (don Gianluca Bernardini)

ore 9.45: «La nuova legge del cinema e le Sale della Comunità» (incontro con il dottor Bruno Zambardino, consulente Dg Cinema del Mibac e docente di Economia e organizzazione del cinema e della tv presso l’Università La Sapienza di Roma)

ore 11: coffee break

ore 11.30: «Film d’Essai e nuova legge del cinema» (incontro con Domenico Dinoia, presidente Fice)

ore 12: «Il mercato cinematografico dei prossimi mesi e i rapporti con la distribuzione» (Angelo Chirico, responsabile Itl Cinema)

ore 12.30: conclusione.

Occorre dare conferma della partecipazione a acecdiocesimilano@gmail.com entro mercoledì 14 dicembre