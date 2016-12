La Scuola della Cattedrale, presieduta da Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano, prosegue con il quarto evento culturale.

Siamo alle soglie della celebrazione del Natale, ormai in Avvento inoltrato, ed è quindi giusto vivere l’evento sotto il segno della spiritualità, prendendo spunto dalla pubblicazione del libro di Friedrich Heiler La preghiera. Studio di storia e psicologia delle religioni, tradotto per la prima volta dalla versione originale in tedesco pubblicata nel 1918, con una prefazione di Giovanni Filoramo, che è anche il curatore della collana «Scienze e Storia delle Religioni», cui appartiene il volume (Morcelliana, Brescia 2016).

L’opera non è solo un contributo fondamentale alla Religions­wissenschaft, la storia e scienza comparata delle religioni, ma costi­tuisce una pietra miliare degli studi fenomenologici della religione per l’originalità dell’impianto metodologico e per la ricchissima documentazione con la quale classifica le religioni mondiali.

“Atto di comunicazione tra l’uomo e il divino, la preghiera è un momento costitutivo della religione. In quanto tale, essa non solo è attestata universalmente nelle più differenti tradizioni, ma è presente anche in altre espressioni dell’esperienza religiosa come il sacrificio, la magia, le feste, i rituali, la divinazione, la mistica e così via. Nella sua apparente semplicità di atto linguistico che nelle sue gestualità, spontanee o codificate (dalla genuflessione alla danza), sfrutta tutte le possibilità antropologiche – rappresentando, secondo i modi, un’invocazione, una petizione, una confessione, una richiesta di intercessione, un atto di adorazione, un ringraziamento, uno slancio mistico, un annuncio profetico – è in realtà un microcosmo che racchiude la complessità del macrocosmo religioso. Che sia individuale o collettiva, esperienza interiore sganciata da ogni determinazione spazio-temporale o momento di una complessa e regolata azione cultuale, la preghiera racchiude e dischiude l’infinita ricchezza della vita religiosa”.

L’evento, introdotto e coordinato da Armando Torno, si terrà lunedì 12 dicembre 2016 alle ore 18.30 presso la Sala delle Colonne del Grande Museo del Duomo di Milano (Piazza del Duomo, 14/a) e vedrà gli interventi di Mons. Gianantonio Borgonovo, del Prof. Giovanni Filoramo, Professore di Storia del Cristianesimo presso l’Università di Torino, e la partecipazione straordinaria di S. Em.za Rev.ma il Card. Renato Corti, che il Santo Padre Francesco ha elevato alla dignità cardinalizia il 19 novembre scorso.

È un’occasione preziosa per guardare alla fenomenologia e alla dimensione universale e profondamente umana della preghiera, come momento costitutivo della religione, atto di comunicazione tra l’uomo e il divino, senza per questo perdere l’originalità della «preghiera di Gesù».

Lunedì 12 dicembre 2016, ore 18.30

Sala delle Colonne del Grande Museo del Duomo di Milano (Piazza del Duomo, 14/a)

la PREGHIERA DI FRIEDRICH HEILER

Dialogo di storia e psicologia delle religioni

in occasione della pubblicazione del volume di FRIEDRICH HEILER

La preghiera. Studio di storia e psicologia delle religioni (Morcelliana, Brescia 2016)

Intervengono:

Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano

S. Em.za Rev.ma Card. Renato Corti

Prof. Giovanni Filoramo, Professore ordinario di Storia del Cristianesimo presso l’Università di Torino

Introduce e modera Armando Torno

Ingresso libero fino ad esaurimento posti a partire dalle ore 18.00

