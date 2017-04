Con il suo ricco catalogo di libri destinati a tutte le fasce d’età e le principali collane dedicate a temi di spiritualità, saggistica religiosa e storica, educazione, liturgia, animazione del tempo libero, degli oratori e dei gruppi giovanili, ITL Libri sarà presente alla prima edizione milanese della Fiera dell’editoria italiana “Tempo di libri” con un proprio stand (Padiglione 4 - Stand B08).

L’ultimo libro del cardinale Carlo Maria Martini, Cristiani coraggiosi; come riconoscere e difendersi dal bullismo; le straordinarie vicende di un milanese sopravvissuto all’eccidio di Cefalonia, durante la seconda guerra mondiale, raccontate dalla figlia giornalista, sono alcuni dei titoli presentati ai visitatori del nostro stand.

Tra le novità presenti allo stand, due saggi dedicati alle “parole” destinate a far discutere e a costruire il futuro della nostra società: il primo, a firma dell’ex parroco di Lampedusa don Mimmo Zambito affronta il tema dell’“Accoglienza”.

Alla penna di Lucia Castellano, per oltre un decennio direttrice del carcere di Bollate (MI) e ora Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria, è invece affidata la parola “Giustizia”.

Insieme alla saggistica, spicca per vivacità e creatività la produzione editoriale a servizio delle parrocchie e degli oratori, con la proposta delle attività per animare il tempo libero dei ragazzi durante l’estate.

Presso lo Stand UELCI, Unione degli editori e librai cattolici italiani, Padiglione 2 – Stand H25-K26 vengono proposti i seguenti incontri con gli autori:

GIOVEDÌ 20 APRILE, ORE 11:

Giacomo Costa (gesuita, direttore di «Aggiornamenti sociali»), Silvia Landra (presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana) e Marco Vergottini (teologo) presentano il volume: Carlo Maria Martini, Cristiani coraggiosi. Laici testimoni nel mondo di oggi.

VENERDÌ 21 APRILE, ORE 15:

presentazione del libro per adolescenti BullStop. Come difenderti e uscire dal bullismo. Saranno presenti le autrici Rosangela Carù e Luisa Santoro. Interverrà Fabio Pizzul, primo firmatario e relatore della Legge regionale sul bullismo.

SABATO 22 APRILE, ORE 16:

presentazione del libro Il giorno in cui mio padre non morì. Storia di un sopravvissuto all’eccidio di Cefalonia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale reduci superstiti e famiglie caduti Divisione Acqui. Intervengono: l’autrice Luisa Bove e il presidente della sezione milanese dell’Associazione Divisione Acqui Ilario Nadal.