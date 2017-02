All’interno di un percorso di avvicinamento alla riscoperta delle tele dell’Annunciazione di Jacopo Palma il Giovane che si snoderà fino al mese di giugno, martedì 7 febbraio, alle ore 18.00, si terrà la conferenza Jacopo Palma “il Giovane” al tramonto del Rinascimento, a cura dello storico dell’arte Stefano Zuffi.

Le preziose tele dell’Annunciazione di Jacopo Palma il Giovane saranno inoltre protagoniste durante la manifestazione di marzo Museo Segreto e poi verranno particolarmente valorizzate con uno speciale allestimento a partire dal 27 marzo, a due giorni dalla solennità dell’Annunciazione.

Sabato 11 febbraio, apertura straordinaria del Museo dalle ore 10.00 alle 18.30 con visita-conferenza alle ore 11.00 e ore 16.00 nelle sale del Museo, Narrazioni e dipinti intorno alla Fuga in Egitto, a cura della Direttrice del Museo dei Cappuccini, Rosa Giorgi.

Cosa riporta il Vangelo della fuga in Egitto della sacra famiglia? È l’evangelista Matteo che con poche frasi al capitolo 12, dopo la visita dei Magi, racconta che Giuseppe fu avvertito in sogno di partire e portare Maria e il Bambino in salvo in Egitto, così come alla morte di Erode venne avvisato di ritornare. Nulla di più. Eppure la produzione artistica, basandosi sui testi apocrifi e la tradizione popolare ha raccontato del viaggio, di episodi miracolosi, di pericoli scampati che in vario modo l’arte ha a sua volta narrato. Sarà l’occasione di soffermarsi su questi racconti a partire dal dipinto attribuito a Giuseppe e Carlo Francesco Nuvolone.

Inoltre in questa prima parte dell’anno, continuerà la collaborazione con la Fondazione Terra Santa attraverso un proficuo scambio di conferenze nelle due sedi. Mentre a maggio non mancherà l’ormai tradizionale appuntamento con la scuola Musica Aperta che proporrà un concerto di musica antica tra le opere esposte.

MUSEO DEI CAPPUCCINI

Via A. Kramer, 5 Milano

Tel.: 02 771.225.80

www.museodeicappuccini.it

Aperture Museo Orario: martedì 14.00 - 18.30, e mercoledì 10.00-12.00; 14.00-17.30

Apertura sabato 11 febbraio (ore 10.00 -18.30).

Ingresso libero