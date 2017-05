Hieronymus Bosch resta un mistero.

Ammirato, copiato, citato, ma forse mai veramente capito.

Sappiamo poco della sua vita, e quasi nulla delle cose che contano sul serio. Ma le opere a lui attribuite sono considerate tra le più grandi della storia dell’arte. Come i Trittici che Luca Frigerio presenta nel suo nuovo libro: Bosch. Uomini, Angeli, Demoni (Àncora Editrice, 340 pagine, 39.90 euro). Capolavori che soltanto un artista geniale può aver concepito.

Un uomo straordinario, ma dalla vita normale. Un tranquillo borghese della provincia olandese che, nel chiuso della sua bottega, poteva forse dare sfogo alla sua vera natura inquieta, mischiando sulla tavolozza colori e zolfo, lasciando che i demoni che aveva dentro si dipingessero come da sé…

Quel che è certo, è che Bosch, contemporaneo di Leonardo da Vinci e di Cristoforo Colombo, di Lutero come di Copernico, è stato il testimone acuto di un mondo in profonda trasformazione, dove gli orizzonti geografici, culturali e religiosi andavano dilatandosi come in una vertigine. Capace di vedere nella profondità del cuore dei suoi simili, di capirne le paure e le speranze, quelle di ieri che poi sono le stesse di oggi. Dando loro volto e forma, figura e sostanza.

Così che osservare i suoi dipinti è un po’ come guardarci allo specchio.

La straordinaria arte di Bosch e il suo mondo visionario, tra cielo e terrà, sarà al centro di un incontro che lo stesso Luca Frigerio propone presso l’Auditorium San Fedele a Milano (Galleria Hoepli, 3A), giovedì 11 maggio, alle ore 18.15. Ingresso libero.

Per l'occasione, nell'atrio dell'Auditorium San Fedele è esposta una grande riproduzione del Teittico delle Delizie, conservato al Prado di Madrid.