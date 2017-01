Per la Giornata della memoria della Shoah (27 gennaio), Radio Marconi propone una guida all’ascolto dedicata al campo di concentramento di Theresienstadt, noto come il «ghetto degli artisti» dove i nazisti avevano raggruppato il fior fiore degli intellettuali ebrei, pittori, scrittori, musicisti, presentandolo come «ghetto modello»; ma questa era solo l’apparenza perché da qui poi i prigionieri venivano trasferiti verso i campi di sterminio.

Al microfono di Marconi, venerdì 27 gennaio, alle 22, Carlo Centemeri parlerà e farà ascoltare le note dei musicisti e compositori sopravvissuti alla Shoah, tra cui la pianista Alice Herz-Sommer, salva grazie alle sue esecuzioni degli studi di Chopin, la clavicembalista Zuzana Ruzickova, le cui mani furono rovinate dai lavori forzati ma che riuscì nonostante questo a reimparare a suonare, il direttore d’orchestra Karel Ancerl e il giovane compositore Viktor Ullmann, morto ad Auschwitz.