"Viaggio nella Chiesa di Francesco", a cura di Massimo Milone. va in replica domenica 5 marzo alle ore 12.30, su Rai Storia e per l'estero, sempre domenica, su Rai Italia.

Economia sociale, economia di comunità. È l’auspicio rivolto da papa Francesco a imprenditori e operatori impegnati per una nuova economia, più giusta e solidale. Una economia che non tralasci gli ultimi e che il mondo di oggi, in nome del solo profitto rende «scarti umani», come dice il Papa.

“Viaggio nella Chiesa di Francesco”, la rubrica di Rai Vaticano a cura di Massimo Milone in onda su Raiuno il 27 febbraio (con replica il 5 marzo su Rai Storia), questo mese punta i riflettori su Paesi e territori che vivono drammi legati a povertà, ma pieni di storie cariche di speranza.

Ad Haiti e in Mozambico, con la Fondazione Avsi, il punto sui progetti “Acquaplus” e “Stufe Migliorate”: ne parlano il presidente Avsi Alda Vanoni e operatori impegnati in queste zone lontane, ma nel cuore della Chiesa di Francesco.

Cento vescovi del Sud riuniti a Napoli, a parlare di lavoro, giovani e futuro. Una iniziativa di sei Conferenze episcopali del Mezzogiorno, coordinate dal cardinale Sepe, che hanno raccolto sfide e rilanciato proposte e progetti in atto e fatto conoscere storie di successo imprenditoriale. Dal presidente della Cei Angelo Bagnasco al segretario Galantino, dal vescovo di Taranto Santoro al ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, un messaggio di collaborazione tra la Chiesa e le istituzioni perché «se cresce il Sud, cresce il Paese», come è stato detto a Napoli.

E ancora, a Napoli, quartiere Sanità. Storie di religiosi e religiose che, in un clima di criminalità organizzata e degrado sociale, aiutano famiglie in difficoltà, giovani donne e bambini. Per dare un futuro diverso e per raccontare storie diverse perché non esiste solo la delinquenza e la criminalità.

Cosa succede, poi, quando il Papa torna nella sua terra di origine? La rubrica “In viaggio con il Papa” racconta dei ritorni a casa dei pontefici: Giovanni Paolo II in Polonia, Benedetto XVI in Germania e papa Francesco nel continente latinoamericano. Ritornare è restituire.

E infine “Il Libro”: Il Cammino delle Stelle del Bibliotecario apostolico monsignor Brugues. Un cammino per ritrovare il senso della vita.