II Centro Asteria è stato insignito del prestigioso riconoscimento Rotary Spazio Cultura 2016.

La cerimonia di premiazione e la consegna della targa di merito, aperta al pubblico, si terrà presso il Teatro Asteria il 17 gennaio 2017, alle ore 19.00 e vedrà anche la realizzazione di una piccola performance da parte di circa 120 alunni della scuola primaria "Clementina Perone" di via San Giacomo, alla presenza delle famiglie.

I ragazzi si esibiranno in uno spettacolo di danza, canto e teatro, frutto di un laboratorio artistico condotto dagli esperti del Centro Asteria presso la scuola; il loro "Viaggio intorno al mondo in 60 minuti" sarà un viaggio immaginario fra canti e danze dei vari paesi, accompagnati da immagini suggestive e particolari.

Naturalmente il valore dell'iniziativa consiste non tanto nel risultato performativo, quanto in quello "formativo", che si concretizza nel lavoro svolto insieme, in uno spirito di arricchimento reciproco nella diversità e nella conoscenza delle diverse culture, abitudini, tradizioni che si incontrano e si amalgamano.

Giunto alla sua terza edizione, il Premio - ideato e promosso da Rotary Club Milano Naviglio Grande San Carlo - esprime - all'esito di una selezione tra vari enti - il pieno riconoscimento e il forte apprezzamento per l'impegno continuativo e convinto del nostro centro nel proporre alla città di Milano un'offerta culturale di spessore, ideando e realizzando iniziative nuove e diverse.

In particolare viene riconosciuta la grande attenzione che il Centro Asteria rivolge a quelle fasce di pubblico più svantaggiate che, per motivazioni diverse, hanno difficoltà ad accedere ad eventi culturali e per questo assegnato un contributo in denaro per il sostegno alla prosecuzione delle attività.

II Rotary ha anche riconosciuto il valore della dedizione che il Centro Asteria pone da lungo tempo alla valorizzazione della presenza di comunità straniere della nostra periferia, in uno sforzo di integrazione reale e costruttiva, a cominciare dai bambini e dai giovani.