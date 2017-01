Il Dies Academicus della Classe di studi greci e latini dell’Accademia Ambrosiana si terrà giovedì 23 febbraio prossimo, con inizio alle ore 18, presso la Sala delle Accademie, in Biblioteca Ambrosiana a Milano (piazza Pio XI, 2), quest'anno dedicato al tema "Livio: le Storie e la loro fortuna".

L'argomento sarà affrontato secondo le molteplici competenze della Classe: filologia classica, storia della trasmissione testuale, storia dell'arte, letteratura, paleografia, papirologia, filologia medievale e umanistica, storia antica, storia della miniatura. La scelta di studiare Tito Livio è stata dettata dal corrente bimillenario dalla morte (17 d.C. - 2017). Intorno a un codice si svolgerà non nella consueta forma di un ciclo di incontri, bensì in quella di unico pomeriggio, dedicato a diversi interventi su I rotoli latini e greci dell'Ambrosiana (23 marzo 2017); saranno illustrati i manoscritti latini e greci in forma di rotolo della Biblioteca Ambrosiana.

L'Accademia Ambrosiana è presieduta dal Prefetto mons. Franco Buzzi; la Classe di Studi Greci e Latini è diretta da don Federico Gallo.

In allegato il programma dettagliato.

Maggiori informazioni su www.ambrosiana.it