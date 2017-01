Dal 23 gennaio al 4 febbraio prossimi, il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (PIAMS) – istituto di ricerca musicologica e scuola di alta formazione musicale – promuove le Experience Weeks 2017 «Widen your horizons» – «Allarga i tuoi orizzonti».

Nel tradizionale Te Deum di fine anno, papa Francesco ha richiamato l’importanza di «aiutare i nostri giovani a ritrovare, qui nella loro terra, nella loro patria, orizzonti concreti di un futuro da costruire». In sintonia con le parole del Pontefice, perciò, l’iniziativa intende creare una possibilità diretta di approccio ai contenuti e alla metodologia didattica adottati dall’Istituto in tutti i settori della propria attività, specialmente nella formazione accademica.

L’Offerta formativa del PIAMS, infatti, è stata sviluppata per rispondere con realismo sia alle richieste dell’attuale mercato del lavoro sia alle esigenze dei servizi ecclesiali, fornendo un insegnamento multidisciplinare di alto profilo e perfettamente spendibile sotto il profilo professionale tanto in Italia quanto all’estero.

Beneficiare dei percorsi formativi del PIAMS rappresenta per tutti l’opportunità per alzare lo sguardo e «allargare i propri orizzonti» – come richiama il motto di quest’anno – avvalendosi di proposte formative di ampio respiro e che offrano il maggior numero possibile di opportunità professionali.

A chi si rivolge questa iniziativa?

– agli studenti delle scuole secondarie di II grado (superiori) che vogliono fare della musica la propria professione;

– agli studenti universitari che intendono affrontare studi musicali di livello professionale;

– agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado (elementari e medie) per un graduale apprendimento della pratica musicale;

– ai professionisti della musica che desiderano integrare e ampliare la formazione ricevuta e le conoscenze maturate;

– agli studenti di teologia e a tutti coloro che, coinvolti nell’ambito della musica liturgica, aspirano a mettere a frutto il proprio talento.

Nelle due settimane indicate gli studenti delle scuole superiori e gli studenti universitari potranno liberamente frequentare insieme agli altri studenti le lezioni in programma, sperimentando la vita accademica al PIAMS, in modo da scegliere con consapevolezza il percorso di studi più adatto alle proprie doti e ai propri interessi.

Anche i ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie potranno partecipare allo svolgimento di singoli corsi, in modo da sperimentare la qualità della didattica del PIAMS e conoscere le diverse possibilità di formazione.

I musicisti professionisti e gli operatori musicali per la liturgia avranno invece la possibilità di prendere parte a corsi adeguati al loro livello di competenza concordando le modalità di presenza.

Per tutti gli interessati sono previsti due appuntamenti generali di presentazione dell’Offerta formativa, dei suoi contenuti, delle possibilità di perfezionamento e degli sbocchi lavorativi in Italia e all’estero: venerdì 27 gennaio, alle ore 17:00 e sabato 4 febbraio, alle ore 10:00.

Le Experience Weeks e gli incontri di presentazione dell’Offerta formativa si svolgono presso la sede dell’Istituto (Corso Garibaldi, 116 - 20121 Milano). La sede è comodamente raggiungibile con le linee metropolitane, automobilistiche o tranviarie urbane (MM Linea 2 e 5 - stazione Garibaldi FS; tram 2, 4, 10, 33; autobus 43, 94). È inoltre raggiungibile tramite le linee del Servizio ferroviario regionale della Lombardia e le linee Suburbane (S1, S2, S5, S6, S7, S8, S11, S13), nonché con il Malpensa Express XP2 e il TGV.

Per partecipare alle Experience Weeks è necessario iscriversi utilizzando l’indirizzo email dedicato events@unipiams.org , oppure contattando la Segreteria (tel. 02.89406400). Le iscrizioni si concluderanno giovedì 19 gennaio 2017.