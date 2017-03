L'Ultima cena che Gesù consuma insieme ai discepoli alla vigilia della sua Passione è uno dei momenti più intensi e drammatici nel racconto dei Vangeli. Ma è anche il fulcro del Mistero cristiano, il momento cioè in cui quel Dio che si è fatto uomo per amore offre il suo stesso corpo e il suo stesso sangue come cibo e bevanda di salvezza, in un memoriale ancor oggi celebrato da milioni e milioni di fedeli in tutto mondo.

Per questo l'arte cristiana, nei secoli, ha riprodotto innumerevoli volte questo mistico banchetto di duemila anni fa. Giungendo al suo vertice più alto con l’Ultima Cena che Leonardo da Vinci dipinge nel convento di Santa Maria delle Grazie a Milano.

Proprio il Cenacolo Vinciano sarà al centro di un incontro che avrà luogo a Seregno, lunedì 20 marzo, alle ore 21, presso il Centro Pastorale Mons. Ratti, in via Cavour 25, promosso dal Circolo Culturale San Giuseppe..

Un appuntamento che, per le tematiche affrontate, si propone come una riflessione per immagini nel tempo di Quaresima.

L’incontro sarà tenuto da Luca Frigerio, giornalista e scrittore, redattore culturale dei media della diocesi di Milano, autore del libro Cene Ultime (Àncora Editrice) che presenta alcune straordinarie opere che hanno per tema proprio l'Ultima cena, dai lucenti mosaici di Ravenna del VI secolo ai capolavori del Rinascimento italiano e fiammingo.

Si tratta di un percorso affascinante ed emozionante, dove l'arte si intreccia con le Sacre Scritture, la storia si incrocia con la teologia, l'umano incontra il divino. In una scoperta continua di simbologie oggi per lo più dimenticate, ma che ci riportano nel vivo della spiritualità medievale e della cultura rinascimentale.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per contattare il relatore: tel. 349.8526032

L'incontro verrà replicato in altre date e in diverse sedi della Diocesi:

Venerdì 24 marzo, ore 21

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

Comunità Pastorale Famiglia di Nazaret

Sabato 1° aprile, ore 21

SESONA DI VERGIATE (VA)

Chiesa di Sant’Eusebio (via Sesto Calende, 12)

Domenica 2 aprile, ore 16

MILANO

Chiesa di Santa Maria Bianca della Misericordia (piazza San Materno, 5)