Nel 500° anniversario dell’inizio della Riforma protestante, il convegno organizzato venerdì 24 e sabato 25 febbraio presso Villa Cagnola di Gazzada dall’Istituto Superiore di Studi Religiosi di Villa Cagnola, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano, la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, presenta il peculiare rapporto di Lutero e la Riforma con le arti, in particolare con la pittura, la musica e il cinema. Si tratta di un argomento di grande interesse, non ancora abbastanza valorizzato, ma ricco di spazi per un dialogo con Cattolicesimo, l’Ortodossia e il mondo della cultura.

Il rapporto di Lutero e della Riforma con le arti è stato a lungo giudicato negativamente: gli specialisti che interverranno al convegno sfateranno falsi miti, presentando i rispettivi temi con un approccio scientifico e allo stesso tempo aperto al grande pubblico per permettere di apprezzare le idee e le modalità che hanno nutrito tale confronto.

Pittura, musica e cinema saranno convocati per raccontare come il mondo della Riforma ha interagito con tali ambiti, considerati non solo espressioni estetiche, ma luoghi di riflessione teologica e confronto con le altre confessioni cristiane.

