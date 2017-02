Nell’ambito del Festival di Filosofia «Filosofarti 2017», in programma a Gallarate dal 18 febbraio al 5 marzo sul tema «Pandora. Nuovi vizi, nuove virtù», «TeoFilosofarti -Bell’amore» è un ciclo di incontri per ascoltare, meditare, discutere, confrontarsi su un tema che interessa tutti: l’amore.

Sarà un viaggio a 7 tappe per esplorare l’amore attraverso aspetti diversi, senza pretese di esaustività, affrontato con gli “attrezzi” della teologia e della filosofia, ma anche con quelli della scrittura, della narrazione, dell’arte, della musica, della politica.

La nostra vita quotidiana interroga i saperi, li provoca, stimola comprensioni nuove in un contesto, come quello odierno, multiforme, eterogeneo e in veloce cambiamento. I saperi si devono plasmare sulla vita, così possono essere di aiuto a essa nel suo pensarsi, dirsi, farsi. La nostra esistenza, in tutta la sua complessità, chiede una continua ricerca di assetti di vicinanza e solidarietà.

In un contesto sociale in cui le relazioni sembrano scomporsi, «TeoFilosofarti -Bell’amore» punta a ricercare e valorizzare la gratuità, la fiducia, il rispetto delle differenze, la responsabilità, consapevoli che ogni via di amore e di pace richiede un lavoro paziente su se stessi e sulle proprie relazioni, un lavoro artigianale. I cristiani si sentono interrogati e incamminati in questo percorso che assume i connotati della ricerca di vie di comprensione-annuncio del messaggio evangelico nell’oggi del mondo, della storia e delle culture.

La manifestazione è a cura di Cattedra e Cortile ed è organizzata in collaborazione con Decanato di Gallarate, Cappellania dell’Ospedale di Gallarate, Meic (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) della Diocesi di Milano e Meic Varese, Casa Rut Caserta, Ac Zona di Varese, Acli Provinciali di Varese, Frati Cappuccini di Varese, Istituto Sacro Cuore di Gallarate

In allegato il programma completo

Info: cattedra.cortile@gmail.com; www.filosofarti.it